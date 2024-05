Eugen Neagoe, dezamagit de ce a trait pana acum la CFC Arges: "De multe ori m-am simtit umilit, ceea ce nu mi s-a intamplat in toata cariera, nici ca fotbalist, nici ca antrenor"

Campionii FC Arges incheie acest sezon de Liga 2, unul ratat, tinand cont ca la inceputul sau visa la o pozitie direct promovabila, cu un meci in deplasare, la Clinceni, contra celor de la Metaloglobus Bucuresti. Partida are loc sambata, 11 mai 2024, de la ora 11:00, iar miza pe care o are este una care conteaza doar pentru palmares.CFC Arges si Metaloglobus sunt la egalitate de puncte inaintea meciului direct din play-out-ul Ligii 2, iar formatia care va castiga are sansa sa urce pe locul 2 ... citește toată știrea