Eugen Neagoe, dupa primul succes la Craiova: "Chiar i-am spus patronului ca e dificil"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 28 ianuarie 2023, 22:48 / Actualizat sambata, 28 ianuarie 2023 22:49Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul de la CSU Craiova, a comentat victoria cu Hermannstadt, scor 2-0, primul lui succes la carma echipei din Banie."In aceasta seara am intalnit o echipa buna, stiti foarte bine ce rezultate au avut cei de la Hermannstadt. Ne asteptam la un meci dificil, dar cred ca am controlat partida de la un capat la altul, chiar daca in prima repriza nu am ... citeste toata stirea