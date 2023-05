Articol de Aurelian Botezatu - Publicat vineri, 19 mai 2023, 15:37 / Actualizat vineri, 19 mai 2023 15:56Antrenorul Universitatii, Eugen Neagoe, a dezvaluit ca acordul sau cu Craiova, scadent in 2024, se prelungeste automat cu doi ani daca sezonul viitor ia campionatul.Meciul cu Rapid, de luni, ora 20:30, e crucial pentru Universitatea Craiova in batalia pentru Europa. Dar o eventuala ratare a singurului obiectiv ramas in picioare, prezenta in Conference League, nu va afecta pozitia ... citeste toata stirea