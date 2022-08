Eugen Neagoe vorbeste despre plecare dupa primul meci la U Cluj: "In acest caz, eu parasesc corabia!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 26 august 2022, 21:44 / Actualizat vineri, 26 august 2022 21:48Eugen Neagoe, antrenorul de la U Cluj, a spus dupa remiza cu FC Voluntari (0-0), primul lui meci pe banca "sepcilor rosii", ca va pleca daca nu va prinde play-off-ul in sezonul urmator."Cred eu ca azi am facut o prima repriza destul de buna, am controlat in multe momente jocul. Daca eram putin mai atenti, puteam marca. N-am avut multe ocazii, faze periculoase, dar, daca eram atenti la ultima ... citeste toata stirea