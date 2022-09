Eugen Trica, planuri mari cu Concordia Chiajna: "Sper sa revenim unde ne e locul, in Liga 1". Argumentele pe care mizeaza noul antrenor al ilfovenilor si ce a vorbit cu Ianis Zicu

Eugen Trica e pus pe treaba la Concordia Chiajna, chiar daca a inceput sezonul la Metaloglobus, echipa cu care a reziliat pentru ca a avut un parcurs slab si nu a putut sa o duca mai sus de locul 20, ultimul in Liga 2. Trica este convins ca poate promova gruparea ilfoveana in SuperLiga Romaniei.Eugen Trica a venit cu un gand clar la Concordia Chiajna: promovarea in SuperLiga!Eugen Trica a avut un prim meci la conducerea bancii tehnice a Concordiei Chiajna, dar a fost vorba de un amical, cu ... citeste toata stirea