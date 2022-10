Eugenie Bouchard a rezistat doar un set la Transylvania Open: "Urasc sa fac asta!"

Articol de GSP - Publicat marti, 11 octombrie 2022, 21:07 / Actualizat marti, 11 octombrie 2022 21:12Eugenie Bouchard (28 de ani, 443 WTA) a parasit Transylvania Open inca din primul tur, abandon in fata ucrainencei Anhelina Kalinina (25 de ani, 45 WTA). Jucatoarea din Canada pierduse primul set, scor 3-6.Anhelina Kalinina, cel mai bine clasata jucatoare ramasa in turneu, va juca in turul secnd impotriva belgiencei Ysaline Bonaventure (126 WTA).Eugenie Bouchard a rezistat doar un set in ... citeste toata stirea