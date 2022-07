EXCLUSIV 25 de ani de la "Dinamo ia tot". Ce spun eroii de atunci: "A fost vrajeala, acum parca isi cauta falimentul"

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 01 iulie 2022, 18:45 / Actualizat vineri, 01 iulie 2022 18:54In urma cu fix 25 de ani, pe 1 iulie 1997, Dinamo dadea lovitura verii in mercato intern, bucurestenii transferandu-i de la Otelul Galati pe Daniel Florea, fundas stanga, si pe Daniel Rednic, mijlocas. Acum, "cainii" au ajuns - premiera negativa! - in divizia secunda, iar fostii jucatori deplang soarta clubului pe care l-au reprezentat in competitiile interne si internationale, alaturi de ... citeste toata stirea