EXCLUSIV 3 discutii de final de mercato la U Cluj: ce spera sa mai rezolve liderul clasamentului

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 10:31 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 11:20U Cluj asteapta rezolvarea permisului de munca pentru ivorianul Macalou, l-ar putea lua pe Fabry de acum in echipa "Sepcilor rosii", dar UTA vrea un fotbalist la schimb - pe Ovidiu Popescu -, iar Masoero este in discutii sa-si prelungeasca angajamentulU Cluj are meci diseara in Banie cu Universitatea Craiova, de la ora 20:30. Ardelenii lupta sa se mentina pe primul loc al ... citește toată știrea