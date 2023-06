Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 15 iunie 2023, 08:00KOSOVO - ROMANIA. Moldoveanul Danu Spataru (29 de ani), fost la Dinamo, Poli Iasi si Astra, i-a infruntat pe kosovari in Nations League si prezinta pentru GSP.ro principalele atuuri ale adversarei de vineri a "tricolorilor". Mijlocasul originar din Chisinau ii vede favoriti pe romani in duelul de la Pristina.Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Antena 1. Elvetia - ... citeste toata stirea