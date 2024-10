EXCLUSIV A dat gol in Derby de Romania si i-a pus o vorba buna lui Kopic: "M-au intrebat, am raspuns sincer". Ce scor exact ofera la Dinamo - FCSB

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 17 octombrie 2024, 14:42 / Actualizat joi, 17 octombrie 2024 14:42Ivan Pesic, croatul de 32 de ani care este acum la Chindia Targoviste, a marcat in Derby de Romania si a stat in galeria PCH. Este de parere ca Dinamo se poate impune cu 3-2 duminica seara, in meciul cu FCSB (ora 21:00), si este impresionat de Catalin CirjanA marcat in Derby de Romania, a intrat in sufletul "cainilor", apoi a incheiat meciul cu FCSB in peluza, alaturi de ultrasii din ... citește toată știrea