Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 14 iunie 2023, 13:31 / Actualizat miercuri, 14 iunie 2023 14:11Cu transferurile inca blocate, Dinamo se reuneste pe 15 iunie cu acelasi lot cu care a obtinut promovarea in prima liga. Deocamdata, singurele noutati sunt reprezentate de jucatorii reveniti dupa imprumuturi, cum e cazul mijlocasului Geani Cretu, cedat sezonul trecut la FC Arges.Chiar daca interdictia la transferuri inca persista, situatie pe care conducerea spera s-o rezolve in cel mai ... citeste toata stirea