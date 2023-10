Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 19 octombrie 2023, 14:43 / Actualizat joi, 19 octombrie 2023 14:45Dragos Grigore e sigur ca va pleca de la Rapid, dupa ce nu mai prinde nici banca de rezerve cu Cristiano Bergodi antrenor. Stoperul in varsta de 37 de ani se va desparti de giulesteni fie in iarna, fie la finalul sezonului, cand ii expira contractul.Grigore a semnat cu Rapid in 2021, dupa ce alb-visiniii au revenit in Liga 1. In precedentele doua sezoane, Dragos a fost un om de baza ... citeste toata stirea