EXCLUSIV "A fost tradator si a pierdut" * Ion Esiriac, dezvaluiri despre Ilie Nastase: "Eu imi cunosc lungul nasului!"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat miercuri, 01 ianuarie 2025, 12:00Ion Esiriac (85 de ani) a vorbit la "Prietenii lui Ovidiu" despre relatia pe care acesta o are cu Ilie Nastase (78 de ani). Esiriac si Nastase au castigat trofeul de la Roland Garros in 1970 la dublu si au format cel mai de succes cuplu suta la suta romanesc, cucerind impreuna 11 trofee. Esiriac a povestit in cadrul emisiunii un episod care l-a infuriat in 1973.Ovidiu Ioanitoaia: - Domnule Esiriac, mai sunteti prieten cu ... citește toată știrea