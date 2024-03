EXCLUSIV "A fost visul meu de copil!" * Florin Raducioiu, dezvaluire speciala la microfonul GSP si un mesaj pentru actuala echipa nationala

Articol de Andrei Craitoiu, Andrei Furniga (video) - Publicat sambata, 02 martie 2024, 10:52 / Actualizat sambata, 02 martie 2024 11:40Florin Raducioiu (53 de ani) e nostalgic dupa momentele speciale pe care le-a trait pentru echipa nationala. In special acum 30 ani, atunci cand Generatia de Aur a scris istorie la Campionatul Mondial din 1994Cu 40 de meciuri si 21 de goluri sub "tricolor", Florin Raducioiu spune ca "am ramas in sufletul oamenilor cu momente de bucurie, dar si de tristete". ... citește toată știrea