Articol de Andrei Petrescu - Publicat duminica, 13 august 2023, 14:16 / Actualizat duminica, 13 august 2023 15:02Mircea Bornescu (43 de ani), fost portar trecut si pe la Rapid si pe la Petrolul, a analizat derby-ul de diseara dintre cele doua rivale.Fotbalist la Rapid in perioadele 2009-2011 si 2014-2015, iar la Petrolul in 2011-2014, Bornescu ii vede favoriti pe giulesteni in derby-ul etapei a 5-a si se asteapta la un spectacol atat in teren, cat si in tribune.RAPID - PETROLULRapid - ... citeste toata stirea