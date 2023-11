Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 07 noiembrie 2023, 20:11 / Actualizat marti, 07 noiembrie 2023 21:15Paul Papp, 33 de ani, a fost integralist in apararea Petrolului, echipa ce trage la play-off, a transmis suporterilor care sunt aspiratiile sezonului si de ce ar avea nevoie "gazarii" ca sa fie din nou in elita fotbalului internPaul Papp, 33 de ani, a fost integralist in toate etapele turului sezonului regulat. Fundasul a dat echilibru apararii Petrolului, una dintre surprizele ... citeste toata stirea