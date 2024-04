EXCLUSIV A luat parte la un moment istoric in fotbalul romanesc, acum lucreaza pe TIR in Germania: "Patronii sunt foarte faini! Mai stau un an si ma intorc acasa"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 30 aprilie 2024, 17:30 / Actualizat marti, 30 aprilie 2024 19:13Sabin Paglisan, 52 de ani, fostul portar de la CFR Cluj, Universitatea Cluj si Gloria Bistrita, pe teren la un moment istoric din evolutia "feroviarilor", promovarea din 2004, locuieste de ani buni in Germania, acesta parasind Clujul natal in urma cu sapte ani pentru a cauta un trai mai bun printre straini.In sezonul 2003-2004, isi facea aparitia in prima liga clubul ce avea sa devina cel ... citește toată știrea