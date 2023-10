Articol de Marius Margarit - Publicat miercuri, 11 octombrie 2023, 11:51 / Actualizat miercuri, 11 octombrie 2023 12:13Ziv Morgan (23 ani), fundasul celor de la CFR Cluj, a mers in Israel in aceasta pauza competitionala, pentru a fi alaturi de familia sa, ingrozita de atacurile HamasDuminica seara, inaintea meciului cu Dinamo, Ziv Morgan, jucatorul israelian al celor de la CFR Cluj, s-a pus in genunchi pe gazon si pentru cateva secunde s-a rugat, cu miinile ridicate spre cer. Era a doua zi ... citeste toata stirea