Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 13 noiembrie 2023, 13:19 / Actualizat luni, 13 noiembrie 2023 15:21Rodion Camataru, 65 de ani, a fost decisiv pentru Romania in urma cu patru decenii si este optimist ca "tricolorii" vor fi din nou la un turneu final continentalRomania mai are doua meciuri oficiale de disputat in drumul spre Euro 2024: cu Israel (deplasare) si cu Elvetia (acasa). In urma cu patru decenii, echipa tricolora se califica in premiera la un turneu continental, la Euro