EXCLUSIV A scapat de suspendarea pentru doping si-si povesteste lunile de deruta: "A durut! Nu mai poti sa ai incredere in nimeni!"

Cosmin Matei, mijlocasul lui Sepsi, 33 ani, a fost exonerat de orice vina exact inainte de Craciun in dosarul de doping nascut in februarie 2024, cand fusese testat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amina, un stimulent care ofera un plus de viteza, energie si tonus muscular. Inainte de a reincepe pregatirile cu covasnenii, jucatorul descrie experienta traita cu sabia lui Damocles deasupra