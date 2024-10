EXCLUSIV A vazut meciul langa un arbitru lituanian si dezvaluie: "Stiti ce a zis la penalty?"

Articol de Daniel Grigore, Alberto Botoghina - Publicat miercuri, 16 octombrie 2024, 00:24 / Actualizat miercuri, 16 octombrie 2024 00:39Liviu Antal, 35 de ani, Zalgiris, in Lituania, si a fost pe stadion pentru duelul dintre nationala baltica si Romania, castigat de "tricolori" cu 2-1.Antal, campion al Lituaniei in 2020 alaturi de Zalgiris, a intrat in direct la GSP Live si a analizat duelul disputat la Kaunas. El a dezvaluit inclusiv ce a discutat cu un arbitru lituanian pe seama ... citește toată știrea