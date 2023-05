Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 24 mai 2023, 07:35 / Actualizat miercuri, 24 mai 2023 08:01Leo Grozavu (55 de ani), antrenorul nou-promovatei Poli Iasi, considera ca echipele din prima liga, UTA si FC Arges, pleaca cu prima sansa in barajele de mentinere/promovare cu Gloria Buzau, respectiv Dinamo.Leo Grozavu are o experienta bogata la nivelul Ligii 1, unde a adunat aproape 200 de meciuri ca antrenor, iar in acest sezon a castigat la pas esalonul secund si a readus-o astfel ... citeste toata stirea