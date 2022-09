EXCLUSIV | Achizitie din prima liga pentru Poli Iasi. Plecat de la "U" Cluj, Catalin Hlistei a ajuns sub comanda lui Claudiu Niculescu

Campania de achizitii continua la Politehnica Iasi, chiar si in plin campionat. Potrivit informatiilor Liga2.ro, conducerea clubului din Copou a ajuns la un acord cu mijlocasului Catalin Hlistei, in varsta de 28 de ani, jucator care s-a despartit recent de echipa din prima liga Universitatea Cluj.Plecat la inceputul lunii septembrie de la "U" Cluj, club cu care abia semnase dupa despartirea din aceasta vara de la Rapid, mijlocasul Catalin Hlistei a ajuns joi in Copou si va semna un contract ... citeste toata stirea