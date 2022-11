EXCLUSIV Adevaratul motiv pentru care Gigi Becali nu-l mai vrea pe Reghecampf * Rotaru are un rol decisiv

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat miercuri, 09 noiembrie 2022, 18:09 / Actualizat miercuri, 09 noiembrie 2022 22:40Gigi Becali (64 de ani) inca nu a angajat un antrenor la FCSB si nu-l ia in calcule pe Laurentiu Reghecampf (47), aflat in pericol sa fie demis de la Neftci Baku. Mihai Pintilii chiar are sanse sa-si pastreze dreptul de a conduce echipa si dupa pauza pe care o provoaca Mondialul.Becali a pornit in cautarea unui tehnician imediat dupa ce a fortat ... citeste toata stirea