EXCLUSIV Adrian Iencsi, furibund la GSP Live, inainte de Romania - Slovacia: "Doar noi ne gandim la toate bazaconiile astea"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 26 iunie 2024, 12:25 / Actualizat miercuri, 26 iunie 2024 12:36Adrian Iencsi, fostul international roman, a vorbit in emisiunea GSP Live despre posibilitatea unei intelegeri tacite intre Romania si Slovacia , duel care va avea loc de la ora 17:00 si care conteaza pentru calificarea in "optimile" Euro 2024.Adrian Iencsi, la antrenamentul Rapidului/ FOTO: Facebook @RapidO remiza ar putea califica ambele echipe in faza eliminatorie a competitiei, dar cu un ... citește toată știrea