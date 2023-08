Articol de Viorel Tudorache - Publicat marti, 01 august 2023, 19:20 / Actualizat marti, 01 august 2023 20:00FCU Craiova a disputat astazi un amical, in baza proprie, cu formatia din Liga 3 ACSO Filiasi, incheiat cu scorul de 5-1. Golurile invingatorilor au fost marcate de Chitu, Bauza (2), Bahassa (penalty) si Mario Ilie.Cu acest prilej, Nicolae Dica a facut trei incercari in vederea meciului cu FC Botosani, din etrapa a 4-a, programat sambata, in deplasare, de la ora 18:30. Gurau in poarta, ... citeste toata stirea