EXCLUSIV Al doilea transfer in mandatul lui Mirel Radoi * Fotbalistul a ajuns la Craiova pentru ultimele negocieri

Articol de Eduard Apostol, Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 19:16 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 19:29Vasile Mogos (32 de ani), fundasul dreapta care nu mai intra in planurile lui Dan Petrescu la CFR Cluj, a ajuns la Craiova pentru ultimele negocieri cu echipa antrenata de Mirel Radoi (43).Vasile Mogos se afla in negocieri avansate cu noua echipa a lui Mirel Radoi. Ar fi al doilea jucator care ajungea la Craiova in noul mandat al antrenorului, dupa ... citește toată știrea