EXCLUSIV Alarma la Dinamo inainte de Derby! Un post vital din echipa ramane intr-o varianta de urgenta

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 27 ianuarie 2022, 11:59 / Actualizat joi, 27 ianuarie 2022 12:48Flavius Stoican (45 de ani) are probleme de efectiv inainte de derby-ul Dinamo - FCSB. Fundasul stanga Andrei Radu (25 de ani) acuza dureri la spate, astfel ca in banda stanga va aparea Marius Tomozei (31), fundas dreapta de meserie.Dinamo - FCSB se va juca duminica, 30 ianuarie, de la ora 20:00. Meciul va fi live pe GSP.ro si in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 si Look Sport ... citeste toata stirea