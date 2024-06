EXCLUSIV Alegere surpriza pentru Unirea Slobozia * Pe ce stadion vrea sa organizeze meciurile de acasa in Superliga

Articol de Ionel Lutan - Publicat duminica, 30 iunie 2024, 13:02 / Actualizat duminica, 30 iunie 2024 13:10Unirea Slobozia a incheiat cantonamentul de la Brasov si intra in linia dreapta a pregatirilor in perspectiva abordarii noului sezon. Ialomitenii cauta, inca, solutia gazduirii jocurilor de pe teren propriu in Superliga.Unirea Slobozia nu va putea bucura publicul ialomitean la debutul in Superliga in conditiile in care arena gruparii conduse de Adrian Mihalcea a intrat intr-un amplu ... citește toată știrea