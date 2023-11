Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 06 noiembrie 2023, 22:08 / Actualizat luni, 06 noiembrie 2023 23:03Alexandru Chipciu (34 de ani), mijlocasul celor de la Universitatea Cluj, a hotarat sa dea in judecata CSA Steaua, pentru ca fanii echipei ros-albastre l-au jignit pe fostul jucator de la FCSB in timpul meciului din grupele Cupei, scor 3-1 pentru ardeleni.Pe 28 septembrie, Steaua a fost invinsa de U Cluj in Cupa Romaniei, 1-3, chiar pe Ghencea. In timpul meciului, Alexandru Chipciu, ... citeste toata stirea