EXCLUSIV Alexandru Cicaldau se transfera dupa Euro 2024 * Echipa antrenata de fostul mijlocas al Barcelonei l-a pus in fruntea listei de achizitii

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 30 iunie 2024, 17:59 / Actualizat duminica, 30 iunie 2024 19:09Alexandru Cicaldau (26 de ani) va schimba echipa dupa Euro 2024. Mijlocasul echipei nationale a Romaniei a evoluat la Konyaspor sub forma de imprumut, in prima liga a Turciei si mai are contract cu Galatasaray, club de care apartine, pana in 2026.Dupa turneul final, internationalul va fi nevoit sa-si caute o noua formatie pentru care sa evolueze, intrucat nu intra in planurile ... citește toată știrea