EXCLUSIV Alexandru Tudorie a plecat azi sa semneze cu fosta echipa a lui Nicusor Stanciu

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 22 ianuarie 2025, 14:30 / Actualizat miercuri, 22 ianuarie 2025 16:09Alexandru Tudorie, 28 de ani, a plecat astazi in China, via Dubai, pentru a negocia si semna contractul cu Wuhan Three Towns (locul 11), fosta echipa a capitanului nationalei, Nicusor Stanciu. Petrolul se va alege cu 200.000 de euro si-l readuce pe Albin Berisha de la Hansa Rostock, asteptand actele de transfer ale kosovarului.Petrolul sufera o grea pierdere in lupta pentru ... citește toată știrea