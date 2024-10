EXCLUSIV | Alin Chita s-a despartit de CS Mioveni! Antrenorul a ales Liga2.ro pentru a-si explica public decizia si nu evita sa spuna situatia dezastruoasa de la club

Antrenorul Alin Chita si CS Mioveni nu mai continua colaborarea inceputa in vara, in luna iulie, inainte de inceperea noului sezon de Liga 2, editia 2024-2025.Dupa ultimul esec al echipei, 0-4 acasa cu Steaua, al patrulea consecutiv in campionat, inaintea caruia jucatorii trupei argesene au recurs la un protest, au intarziat startul partidei cu 10 minute si au intrat pe teren cu un banner pentru a-si spune nemultumirea fata de neachitarea salariilor, Chita, care a fost suspendat in jocul din ... citește toată știrea