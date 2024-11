EXCLUSIV Am castigat, dar am fost vinovati?! * Decizia UEFA explicata: de ce Romania are terenul suspendat, daca a primit victoria, 3-0 cu Kosovo

Articol de Marius Margarit - Publicat miercuri, 20 noiembrie 2024, 18:18 / Actualizat miercuri, 20 noiembrie 2024 19:09Decizia UEFA in cazul partidei Romania - Kosovo a starnit nedumerire. Fiindca "tricolorii" au fost declarati invingatori cu 3-0, la "masa verde", dar FRF trebuie sa plateasca amenzi in cuantum de 128.000 de euro, in timp ce kosovarii au primit o "chitanta" de numai 6.000 de euro.In concluzie, lucrurile par neclare: am castigat, dar am fost vinovati?! GSP.ro a luat legatura ... citește toată știrea