EXCLUSIV "Am fost in 19 inchisori americane, am trecut prin *Diesel therapy*" * Omul-cheie din spatele lui Radu Dragusin face marturii spectaculoase in platoul GSP: "Nu intreaba nimeni de Giovanni, toti intrebau de mine"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat miercuri, 27 noiembrie 2024, 11:49 / Actualizat miercuri, 27 noiembrie 2024 13:30Florin Manea, fiul marelui fotbalist al Rapidului Nicolae Manea, este invitatul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu" din aceasta seara, de la ora 20:00.Impresarul vorbeste in podcastul GSP fara retineri despre momentele de cosmar pe care le-a trait in spatele gratiilor in Statele Unite ale Americii, atunci cand a fost arestat din cauza fraudelor cu carduri bancare. Manea a fost ... citește toată știrea