EXCLUSIV "Am fost obligati sa mergem acolo!" * Vorbeste in premiera despre momentul care a rupt Dinamo in doua: "Prea multe scandaluri, au fost 3 tapi ispasitori"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 24 ianuarie 2023, 18:34 / Actualizat marti, 24 ianuarie 2023 18:44Cosmin Matei (31 de ani), in prezent la Sepsi, a retrait, intr-un amplu interviu acordat Gazetei Sporturilor, detaliile care au influentat retrogradarea istorica a lui Dinamo, in primavara lui 2022.- Cosmin, ai fost capitanul lui Dinamo, ai jucat in doua perioade acolo, cat de mult te-a afectat viata din Stefan cel Mare in ultimul mandat?- Foarte mult, am trecut prin multe stari. ... citeste toata stirea