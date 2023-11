Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea - Publicat sambata, 11 noiembrie 2023, 12:55 / Actualizat sambata, 11 noiembrie 2023 13:19Petru Cadar (75 de ani) a fost un jucator fabulos al Brasovului! Acum traieste in Ghimbav, la cateva minute de locul unde a scris istorie in fotbalul romanesc. Face o trecere in revista a copilariei cu "vaci, porci si gaini". Nu uita nici de avantajele pe care le avea in comunism- Domnule Cadar, ca fotbalist ati avut tot ce v-ati dorit?- Aveam acelasi stil de ... citeste toata stirea