EXCLUSIV "Am gresit ca parinte la capitolul asta!" * Leonard Doroftei, dezvaluire dureroasa pentru GSP: "Am crezut ca sunt un tata modern"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat vineri, 15 noiembrie 2024, 17:00 / Actualizat vineri, 15 noiembrie 2024 17:45Leonard Doroftei (54 de ani), fost campion mondial, a dezvaluit la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" ca a gresit atunci cand n-a luat unele decizii pentru copiii lui. Alaturi de sotia Monica, acesta are trei copii, pe Adrian, Alexandru si Vanessa."Mi-am vandut casa pe nimic... Am lasat tot in urma si am plecat". Asa suna decizia radicala pe care Leonard Doroftei a luat-o ... citește toată știrea