Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 13 septembrie 2023, 18:23 / Actualizat miercuri, 13 septembrie 2023 18:23Anca Todoni, 18 ani, se afla intr-un sezon al progresului, ea reusind un salt de peste 500 de locuri din ianuarie incoace. Tanara, care azi s-a calificat in "sferturi" la Esiriac Foundation Trophy, detaliaza pasii facuti in ascensiunea din 2023Saptamana aceasta Anca participa in competitia WTA 125 Esiriac Foundation Trophy de la Bucuresti, iar azi a reusit cea mai buna ... citeste toata stirea