EXCLUSIV Andrei Gheorghita, sub lupa omului care l-a crescut: "Jucator de fotbal total! Nu-mi inchipuiam ca va ajunge la fizicul de azi!" + Ce porecla simpatica avea la juniori

Articol de Justin Gafiuc - Publicat vineri, 14 februarie 2025, 15:30 / Actualizat vineri, 14 februarie 2025 16:04Mihai Badea a fost presedintele clubului Regal, unde Andrei Gheorghita a evoluat in perioada 2012-2017, alaturi de Dragusin, Oct. Popescu sau Perianu, obtinand inclusiv un titlu national. El rememoreaza episoade speciale din istoricul pustiului care a impresionat in numai 90 de minute jucate in tricoul lui FCSB.Recrutat in mercato de la Poli Iasi, Andrei Gheorghita si-a pus rapid ... citește toată știrea