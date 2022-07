EXCLUSIV Angelescu promite: "Sa fie clar: reinvestim toti banii primiti pentru Rares Ilie!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 15 iulie 2022, 10:10 / Actualizat vineri, 15 iulie 2022 10:27Victor Angelescu, unul dintre actionarii Rapidului, promite ca banii primiti din transferul lui Rares Ilie la Nice vor fi reinvestiti in club. Alb-visiniii vor sa realizeze cateva transferuri inainte de finalul perioadei de mercato.Rapid s-a inteles cu Nice, locul 5 in sezonul trecut din Franta, pentru transferul lui Rares Ilie, international roman la nivel U19.Clubul din Giulesti va incasa in ... citeste toata stirea