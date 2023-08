Articol de Eduard Apostol, Adrian Jitea - Publicat sambata, 12 august 2023, 20:35 / Actualizat sambata, 12 august 2023 21:21Prestatia stearsa avuta de U Cluj in deplasarea cu Otelul, remiza 1-1, i-ar putea fi fatala lui Toni Petrea (48 de ani). Suporterii "sepcilor rosii" i-au cerut demisia chiar in timpul meciului.U Cluj a inceput sezonul cu gandul la play-off, a facut investitii importante la nivel de lot, dar rezultatele din debutul sezonului sunt mult sub asteptari, doar 6 puncte in ... citeste toata stirea