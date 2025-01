EXCLUSIV Antrenorul curtat de Mihai Rotaru este asteptat sa semneze cu Universitatea Craiova astazi un contract pe 2 ani si jumatate

Articol de Eduard Apostol, Justin Gafiuc, Maria Olteanu - Publicat marti, 28 ianuarie 2025, 10:22 / Actualizat marti, 28 ianuarie 2025 10:29Universitatea Craiova s-a despartit de Constantin Galca (52 de ani), cele doua parti intrerupand colaborarea marti dimineata, esecul de la Rapid, 0-1, din weekend, fiindu-i fatal tehnicianului. In locul lui, pe banca oltenilor, are sanse foarte mari sa vina Mirel Radoi (43 de ani), fost selectioner al nationalei si antrenor in Banie.Din sursele GSP.ro, ... citește toată știrea