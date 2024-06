EXCLUSIV Antrenorul in voga explica de ce a ales sa continue in Superliga: "Este ceva ce a dorit si patronul"

Articol de Alexandru Barbu, Daniel Grigore - Publicat joi, 06 iunie 2024, 11:45 / Actualizat joi, 06 iunie 2024 11:55Bogdan Andone a explicat la GSP Live cum a fost convins sa continue pe banca celor de la FC Botosani. Antrenorul in varsta de 49 de ani i-a salvat de la retrogradare pe moldoveni, desi mentinerea in Superliga parea la un moment dat a fi de domeniul fantasticului.Bogdan Andone a fost instalat pe banca Botosaniului in finalul lunii decembrie 2023. La acea vreme, FC Botosani era ... citește toată știrea