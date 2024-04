EXCLUSIV "Ar fi fantastic ca Miercurea Ciuc sa aiba echipa in prima liga!" * Interviu cu antrenorul de la Csikszereda: "Ce am facut e o performanta, nu ne dadeau sanse"

Articol de Remus Dinu, Andrei Furniga (video) - Publicat luni, 22 aprilie 2024, 08:00 / Actualizat luni, 22 aprilie 2024 10:14Csikszereda lui Robert Ilyes a ratat o sansa buna de a-si consolida locul direct promovabil in Superliga, ciucanii pierzand, duminica, pe terenul Gloriei Buzau, scor 0-1. La finalul meciului, tehnicianul de 50 de ani a acordat un interviu in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, in care a vorbit pe larg despre calculele promovarii si planurile clubului.AICI, ... citește toată știrea