EXCLUSIV Ar fi transferul carierei pentru titularul FCSB-ului! Doi giganti din Europa trimit scouterii cu Lyon: "Vin la Bucuresti"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat marti, 04 martie 2025, 14:08 / Actualizat marti, 04 martie 2025 14:08Stefan Tarnovanu (24 de ani) poate da lovitura carierei in vara acestui an! Evolutiile sale foarte bune in tricoul celor de la FCSB ii pot aduce transferul pe un salariu colosal, in strainatate. Napoli si Galatasaray isi trimit oamenii pe Arena Nationala, joi, in turul "optimilor" cu Lyon.De aproape cinci ani la FCSB, Stefan Tarnovanu e gata sa plece din Superliga si sa ajunga intr-un ... citește toată știrea