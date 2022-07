EXCLUSIV Ar putea fi marea surpriza a verii la Dinamo: "Da! De ce nu?"

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 04 iulie 2022, 17:27 / Actualizat luni, 04 iulie 2022 18:02Steliano Filip (28 de ani) ar putea sa ramana la Dinamo, daca formatia bucuresteana ii achita restantele salariale: "Da! De ce nu?".Dinamo este in fibrilatii in asteptarea raspunsului final dinspre potentialii investitori romani. Acestia au si efectuat un audit cu gandul de a prelua clubul. In ceea ce-i priveste pe israelieni, nu au mai dat semnale concrete ca ar vrea sa finanteze gruparea ... citeste toata stirea