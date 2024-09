EXCLUSIV Are 40 de meciuri in Liga Campionilor si pune tunurile pe Gigi Becali: "E ca la poker, arata cartile!" + Remarcat clar de la FCSB: "E cel mai bun! Poate sa faca pasul la o echipa mai mare"

Articol de Alberto Botoghina - Publicat joi, 19 septembrie 2024, 16:46 / Actualizat joi, 19 septembrie 2024 16:54Tiberiu Ghioane, om cu aproape 40 de meciuri jucate in UEFA Champions League, acolo unde i-a infruntat pe Ronaldo, Zidane, Cristiano Ronaldo sau Lewandowski, are un remarcat clar din SuperLiga! Intrebat despre cel mai bun mijlocas din fotbalul nostru, fostul jucator al lui Dinamo Kiev n-a stat deloc pe ganduri. In acelasi timp, Ghioane e de parere ca influenta lui Gigi Becali ... citește toată știrea