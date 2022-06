EXCLUSIV Arena Giulesti, pregatita de inaugurare. Insa Rapid ezita: "Cine intra? Cine ramane pe afara?"

Articol de Marius Margarit - Publicat miercuri, 16 februarie 2022, 14:09 / Actualizat miercuri, 16 februarie 2022 15:43CS Rapid este la un pas de a obtine toate avizele pentru noul stadion. Clubul are doua variante pentru inaugurare: partea a doua a sezonului din Liga 1 sau un amical pe 25 iunie, de ziua echipei.Arena din Giulesti este finalizata in proportie de 100%, iar potrivit lui Mugur Bolohan, vicepresedinte la CS Rapid, avizul final va fi luat in zilele viitoare.PROGRAMProgramul ... citeste toata stirea