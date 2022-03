EXCLUSIV Artemon Apostu-Efremov: "Simona poate oricand sa castige un titlu mare"

Articol de Luminita Paul - Publicat marti, 01 martie 2022, 11:34 / Actualizat marti, 01 martie 2022 12:47Artemon Apostu-Efremov, antrenor in varsta de 42 de ani, care a colaborat cu Halep un an si jumatate, crede ca jucatoarele cu experienta au o sansa in plus in turneele de Mare Slem. El vorbeste pentru Gazeta despre viziunea sa asupra tenisului, cat dureaza un ciclu optim alaturi de un jucator si cine sunt favoritii lui din circuitul masculinTenisul ocupa in continuare mult timp din viata ... citeste toata stirea